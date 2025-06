Autovelox telelaser e accertatori della sosta i controlli dal 2 giugno

Dal 2 giugno, la sicurezza stradale entra nel vivo: autovelox e telelaser saranno protagonisti di controlli serrati. In un'epoca in cui la sicurezza urbana è al centro dell'agenda pubblica, questi strumenti non solo puniscono, ma educano alla prudenza. Ricorda, rispettare i limiti di velocità non è solo una regola, è un dovere verso te stesso e gli altri. Scopri dove si svolgeranno i controlli e guida con responsabilità !

Un'altra settimana di controlli della polizia locale con autovelox e telelaser. E un'altra settimana di controlli degli accertatori della sosta di Amt3. Ecco dove. Autovelox e telelaser Proseguono i controlli della polizia locale per contrastare gli eccessi di velocità sulle strade.

Autovelox in Lombardia, dove sono i controlli questa settimana? Cosa rischia chi non rispetta i limiti di velocità ?

Milano, 11 maggio 2025 – La Polizia di Stato ha annunciato che, dal 12 al 18 maggio, saranno attivi controlli della velocità su autostrade e strade statali, provinciali e comunali.

Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; Autovelox a Verona: le strade controllate questa settimana dalla polizia locale.

Autovelox a Verona, la mappa delle postazioni attive questa settimana

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox.

Autovelox e telelaser: ecco le strade dove fare attenzione per non prendere la multa

Autovelox, photored e telelaser: ecco la mappa dei controlli che saranno effettuati nel mese di maggio nel Salento e le strade su cui fare attenzione a non esagerare con la velocità per non ...

Autovelox e telelaser, ecco tutte le strade provinciali dove si troveranno a maggio

Saranno effettuati, come sempre, dalla polizia provinciale, l'organo di controllo di Palazzo dei Celestini, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse. Il 1° Maggio, giorno della festa dei ...