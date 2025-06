Auto si schianta nella notte a Berzola di Langhirano tre feriti | due gravi al Maggiore

Domande inquietanti si sollevano dopo il grave incidente di Berzola di Langhirano, dove tre persone sono rimaste ferite, due in condizioni critiche. Questo episodio riaccende l'attenzione su un tema sempre attuale: la sicurezza stradale. La notte può nascondere insidie, e molti conducenti sottovalutano il pericolo. È ora di riflettere sull'importanza di una guida responsabile, perché ogni viaggio merita di finire senza incidenti.

Grave incidente stradale nel corso della nottata tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno a Berzola di Langhirano, lungo la strada per Corniglio. Era da poco passata la mezzanotte quando, per cause in corso di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che è finito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Auto si schianta nella notte a Berzola di Langhirano, tre feriti: due gravi al Maggiore

Aggiornamenti pubblicati da altri media

