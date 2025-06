Auto sbanda e si schianta sulla recinzione di una casa | due feriti in ospedale

Un incidente sorprendente ha scosso la tranquillità di Castiglione di Ravenna: un’auto è sbandata e si è schiantata contro la recinzione di una casa, causando due feriti. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, tema sempre più attuale nel nostro Paese. Come possiamo migliorare le infrastrutture e prevenire simili incidenti? Riflessioni importanti che meritano attenzione per garantire strade più sicure per tutti.

Un'auto sbanda e finisce per schiantarsi fuori strada contro la recinzione di una casa. E' successo poco prima delle 15 in via Turci a Castiglione di Ravenna. Le cause che hanno portato all'incidente sono ancora in fase di valutazione da parte della Polizia Locale di Ravenna, coadiuvata sul posto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Auto sbanda e si schianta sulla recinzione di una casa: due feriti in ospedale

