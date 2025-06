Auto in fuga dai carabinieri provoca un incidente | morto l' imprenditore Bruno Ansaloni andava a prendere il figlio a una festa Siamo sconvolti

Un drammatico incidente ha scosso la comunità: Bruno Ansaloni, imprenditore stimato, ha perso la vita mentre si dirigeva a prendere il figlio da una festa. La sua storia è purtroppo un triste riflesso di un trend in crescita di fughe da controlli e comportamenti irresponsabili al volante. Le conseguenze possono essere devastanti e ci ricordano quanto sia vitale la responsabilità nella guida. Non sottovalutiamo mai il valore della vita.

Un'auto, una Bmw con a bordo tre persone, è fuggita ad un controllo dei carabinieri e, poco dopo, si è schiantata contro un'altra vettura, una Renault Clio, su cui. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Auto in fuga dai carabinieri provoca un incidente: morto l'imprenditore Bruno Ansaloni, andava a prendere il figlio a una festa. «Siamo sconvolti»

Auto in fuga dai carabinieri provoca un incidente: morto l'imprenditore Bruno Ansaloni, andava a prendere il figlio a una festa. «Siamo sconvolti»

