Auto in fiamme guerriglie 500 arresti | caos a Parigi il video

Dopo la storica vittoria del PSG in Champions League, Parigi si è trasformata in un campo di battaglia. Auto in fiamme, guerriglie e oltre 500 arresti raccontano una notte di follia. Questo caos mette in luce un fenomeno più ampio: l'euforia sportiva che sfocia in atti estremi. La passione può trasformarsi in violenza, lasciando un segno indelebile. Qual è il confine tra festeggiamenti e vandalismo? Scopri di più!

Alla goleada del Psg contro l'Inter in finale di Champions League ha fatto seguito una notte di follia nella capitale francese. Auto incendiate e prese a calci, due morti - così riporta Le Parisien -, fuochi d'artificio scagliati contro le forze dell'ordine. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto in fiamme, guerriglie, 500 arresti: caos a Parigi, il video

