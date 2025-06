Auto in fiamme guerriglie 320 arresti | caos a Parigi il video

Dopo la trionfale vittoria del PSG in Champions League, Parigi si è trasformata in un campo di battaglia. Con 320 arresti e scontri tra tifosi e polizia, la celebrazione ha preso una piega drammatica, portando a due vittime. Questo caos riflette non solo la passione sfrenata per il calcio, ma anche una società che fatica a gestire le sue emozioni. È un campanello d'allarme per il futuro dello sport e della convivenza.

Alla goleada del Psg contro l'Inter in finale di Champions League ha fatto seguito una notte di follia nella capitale francese. Auto incendiate e prese a calci, due morti - così riporta Le Parisien -, fuochi d'artificio scagliati contro le forze dell'ordine. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto in fiamme, guerriglie, 320 arresti: caos a Parigi, il video

San Marco, lancia pietre contro le auto parcheggiate e aggredisce i poliziotti: arrestato

Un 36enne di origine gambiana è stato arrestato l'11 maggio dopo aver lanciato pietre contro auto parcheggiate e aggredito poliziotti.

