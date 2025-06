Auto con a bordo quattro ragazzi si schianta contro un muro nella notte | 22enne muore sul colpo ad Alba

Una tragica notte ad Alba, dove un incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane di 22 anni. Quattro ragazzi, protagonisti di una serata di festa, si sono ritrovati coinvolti in una scena drammatica. Questo evento riporta alla luce l'urgenza di riflettere sulla sicurezza stradale, soprattutto tra i giovani. Con l'aumento dei veicoli e le serate animate, è fondamentale promuovere una guida responsabile per evitare che simili tragedie si ripetano.

