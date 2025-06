Autismo i club Milan Juventus e Inter per le famiglie in Blu | triangolare di calcio

Domenica 8 giugno, il campo comunale "C. Mazzotta" di San Pancrazio Salentino si trasformerà in un palcoscenico di emozioni per un triangolare di calcio unico, con le squadre di Milan, Juventus e Inter in campo per le famiglie in Blu. Un evento che va oltre il gioco: è un vero e proprio abbraccio alle famiglie con bambini autistici. Scoprire come il calcio possa unire e sostenere la comunità è un motivo in più per partecipare!

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Domenica 8 giugno, alle ore 18, presso il campo comunale "C.Mazzotta" di San Pancrazio Salentino, si terrà un emozionante triangolare di calcio a scopo benefico organizzato a sostegno di Famiglie in Blu, associazione che si occupa di supportare le famiglie con bambini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Autismo, i club Milan, Juventus e Inter per le "famiglie in Blu": triangolare di calcio

Cerca Video su questo argomento: Autismo Club Milan Juventus Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Autismo, i club Milan, Juventus e Inter per le "famiglie in Blu": triangolare di calcio

Da brindisireport.it: SAN PANCRAZIO SALENTINO - Domenica 8 giugno, alle ore 18, presso il campo comunale "C.Mazzotta" di San Pancrazio Salentino, si terrà un emozionante triangolare di calcio a scopo benefico organizzato a ...