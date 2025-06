Aurora boreale visibile in Italia? Il cielo del 1 giugno potrebbe regalare uno spettacolo unico

...questo evento un'occasione imperdibile per gli appassionati di astronomia e fotografia. Con la crescente attenzione verso i fenomeni naturali e il cambiamento climatico, l'aurora boreale ci ricorda la bellezza e la potenza della natura. Prepara la tua macchina fotografica e cerca un luogo buio: il cielo potrebbe regalarti uno spettacolo mozzafiato, un'opportunità unica per connetterti con l'universo! Non perdere l’occasione di vivere questa magia!

Una danza di luci nel cielo, visibile anche dall’Italia. Nella notte tra l’1 e il 2 giugno 2025, l’ aurora boreale potrebbe farsi vedere anche nel nostro Paese, grazie a una rara e potente tempesta geomagnetica in corso. Il fenomeno, normalmente confinato alle regioni polari, potrebbe estendersi eccezionalmente fino all’Europa meridionale, rendendo possibile l’osservazione anche dalle nostre latitudini. La causa è una forte espulsione di massa coronale (CME) avvenuta nei giorni scorsi sul Sole. Si tratta di un evento in cui la nostra stella rilascia enormi quantità di particelle cariche – elettroni e protoni – che viaggiano nello spazio a velocità elevate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aurora boreale visibile in Italia? Il cielo del 1° giugno potrebbe regalare uno spettacolo unico

