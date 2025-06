Aurora boreale possibile in Toscana dove e quando vederla

La magia dell’aurora boreale potrebbe sorprendere anche la Toscana! Grazie a una tempesta geomagnetica di intensità G4, questo spettacolo naturale è atteso nei prossimi giorni. Immagina il cielo notturno dipinto di sfumature rosa e verdi: un’esperienza che farà sognare chi ama la bellezza del mondo. Non perdere l’occasione di alzare gli occhi al cielo e lasciarti incantare da questo fenomeno unico!

L’agenzia metereologica statunitense ha previsto una tempesta geomagnetica di intensità G4. Sono le stesse condizioni del 10 maggio e 10 ottobre 2024, quando il cielo si colorò di rosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aurora boreale possibile in Toscana, dove e quando vederla

Possibile aurora boreale in Italia il 1 giugno: attesa forte tempesta solare, CME verso la Terra

Preparati a vivere un'esperienza straordinaria: il 1 giugno potremmo assistere a un'affascinante aurora boreale nei cieli italiani! Grazie a una potente tempesta solare, l'atmosfera potrebbe illuminarsi con colori indescrivibili.

