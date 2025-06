Aurora boreale in Italia | uno spettacolo raro grazie a una tempesta solare

Preparati a un'esperienza mozzafiato: l'aurora boreale potrebbe illuminare i nostri cieli! Nella notte tra il 1 e il 2 giugno 2025, grazie a una tempesta solare straordinaria, gli italiani avranno l'opportunità di ammirare questo spettacolo unico, solitamente riservato ai poli. Un evento raro che ci ricorda quanto sia affascinante e imprevedibile il nostro universo. Non perdere l'occasione di vivere la magia della natura al suo massimo splendore!

Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 giugno 2025, un evento eccezionale potrebbe regalare agli italiani la possibilità di osservare l'aurora boreale anche alle nostre latitudini, fenomeno solitamente riservato alle regioni polari. La causa è una potente espulsione di massa coronale (CME) dal Sole, che ha scagliato verso la Terra una nube di particelle cariche ad alta velocità. L'impatto di queste particelle con il campo magnetico terrestre, previsto per il 1° giugno con un picco intorno alle 14:00 ora italiana, genererà una tempesta geomagnetica di livello G4, classificata come "alta" e in grado di innescare aurore visibili anche in Italia.

