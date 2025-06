Aumento di capitale di Ena con ingresso di Sinergie e Ram per il piano 2025-2027

Ena, il pioniere dell’amministrazione condominiale, segna un nuovo capitolo con l’aumento di capitale che coinvolge sinergie strategiche. Questo passo non solo rafforza la sua posizione di leader su Euronext Growth Milan, ma si inserisce in un trend più ampio di consolidamento nel settore. Con il piano 2025-2027, Ena punta a innovare e migliorare i servizi per i condomini, promettendo un futuro luminoso e ricco di opportunità. Rimanete sintonizzati!

Ena, leader nell'amministrazione condominiale e prima società di settore quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato il versamento della prima tranche dell'aumento di capitale riservato, deliberato il 30 aprile scorso. L'operazione è stata resa ufficiale con l'ingresso in capitale di due partner industriali, Sinergie e Ram, attivi rispettivamente nei comparti dell'energia e dell'immobiliare.

