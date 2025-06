Audiscion streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata

Questa sera, non perdere la quinta puntata di Audiscion su Rai 2 alle 21:20! Un mix esplosivo di parodie e satira che riflette il clima attuale del nostro Paese. In un'epoca in cui l'intrattenimento cerca di unire divertimento e commento sociale, Audiscion emerge come un faro di comicitĂ . Ridi e rifletti con Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci: una serata imperdibile da vivere in diretta o in streaming!

. Questa sera, 1 giugno 2025, alle ore 21.20 va in onda su Rai 2 in prima serata Audiscion, il programma condotto da Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci in prima visione per cinque puntate. Tra parodie e prese in giro, incursioni nella cronaca, monologhi nati direttamente dal pubblico in studio in stile “speaker’s corner”, con la possibilitĂ di proporre sketch e situazioni comiche, interagendo in diretta con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, “Audiscion” vuole essere uno spazio che dĂ voce a tutti. Ma dove vedere Audiscion in diretta tv e streaming? In tv. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Audiscion streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

