Audiscion | le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata

Stasera, sintonizzati su Rai 2 per la quinta puntata di Audiscion, il programma che sta conquistando il cuore degli italiani! Gigi, Ross ed Elisabetta Gregoraci ci promettono una serata all'insegna del divertimento con comici straordinari. In un momento in cui il bisogno di leggerezza è più forte che mai, le parodie e le gag di oggi ci ricorderanno l'importanza di ridere insieme. Non perdere l'appuntamento!

Audiscion è il nuovo programma con Gigi e Ross e Elisabetta Gregoraci in onda in prima serata questa sera, 1 giugno 2025, alle ore 21.30, su Rai 2. Ci saranno grandi ospiti comici pronti a farci ridere e divertire. Ecco tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Tra parodie e prese in giro, incursioni nella cronaca, monologhi nati direttamente dal pubblico in studio in stile "speaker's corner", con la possibilità di proporre sketch e situazioni comiche, interagendo in diretta con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, "Audiscion" vuole essere uno spazio che dà voce a tutti.

Lunedì 12 maggio 2025, non perdere il secondo appuntamento con Audiscion su Rai2, condotto da Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci.

