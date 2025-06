Attentato ucraino | treno merci militare russo deragliato a Zaporizhzhia

Un attentato strategico ha colpito un treno merci militare russo a Zaporizhzhia, evidenziando l'intensificarsi della guerra tra Ucraina e Russia. L'esplosione, rivendicata dall'intelligence ucraina, sottolinea come il conflitto stia evolvendo, con colpi mirati alle infrastrutture nemiche. Questo episodio non solo segna un passo audace per l'Ucraina, ma riflette anche un trend globale di guerriglia moderna, dove ogni attacco diventa un messaggio potente.

Il servizio d'intelligence militare ucraino (Gur) ha rivendicato oggi un attentato contro un treno merci militare russo carico di carburante destinato alle truppe nella regione di Zaporizhzhia e nella Crimea occupata: lo riporta Rbc-Ucraina, che cita funzionari del Gur. Il treno è deragliato in seguito a un' esplosione quando si trovava vicino a Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia. "La notte del 31 maggio si è verificata un'esplosione su un tratto ferroviario nei pressi dell'insediamento temporaneamente occupato di Yakymivka, nel distretto di Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia: un treno militare di invasori russi è saltato in aria", hanno affermato i funzionari, aggiungendo che il treno si stava dirigendo verso la Crimea occupata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attentato ucraino: treno merci militare russo deragliato a Zaporizhzhia

