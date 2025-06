Attacco israeliano a Rafah | 30 morti e 120 feriti secondo Al Jazeera

L'attacco israeliano a Rafah segna un drammatico aumento di violenze nella Striscia di Gaza, con 30 morti e oltre 120 feriti. Questo evento riaccende il dibattito globale sui diritti umani e l'assistenza umanitaria in una regione già fragilizzata. In un contesto di crisi continua, il bilancio delle vittime mette in luce l'urgenza di soluzioni pacifiche. Ogni numero rappresenta una vita spezzata, un appello alla coscienza collettiva.

E' salito a 30 morti e 120 feriti il bilancio dell' attacco israeliano vicino un centro di aiuti umanitari allestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) a Rafah, nel sud della Striscia: lo riporta l'emittente Al Jazeera. Un'altra persona è stata uccisa e una è rimasta ferita in un attacco dell'esercito di Israele (Idf) su un altro sito della Ghf vicino al cosiddetto Corridoio di Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale, aggiunge l'emittente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco israeliano a Rafah: 30 morti e 120 feriti secondo Al Jazeera

Scopri altri approfondimenti

Hassan Aslih, a Gaza il funerale del giornalista palestinese ucciso in un attacco israeliano

A Gaza si è tenuto il funerale di Hassan Aslih, il giornalista palestinese tragicamente ucciso in un attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Yunis.

Cerca Video su questo argomento: Attacco Israeliano Rafah 30 Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Gaza, attacco israeliano vicino al centro aiuti a Rafah. Al Jazeera: «Almeno 30 morti». Morto anche il papà del piccolo Adam; Attacco israeliano a Rafah: 30 morti e 120 feriti secondo Al Jazeera; Folla assalta centro di distribuzione di aiuti Usa a Rafah, l'Idf spara colpi al cielo - La portavoce del dipartimento di Stato americano, Tammy Bruce definisce il massimo dellipocrisia la reazione dell'ONU alla distribuzione del cibo a Gaza; Israele attacca centro di aiuti umanitari a Rafah: almeno 30 morti. Centinaia i feriti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Media, attacchi israeliani su siti Ghf, i morti sono 31

Secondo ansa.it: E' salito a 30 morti e 120 feriti il bilancio dell'attacco israeliano vicino un centro di aiuti umanitari allestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) a Rafah, nel sud della Striscia: lo riporta ...

Medio Oriente: Al Jazeera: Israele attacca centro aiuti a Rafah, almeno 30 morti

Si legge su stabiachannel.it: Il governo di Gaza: 'Queste aree stanno diventando trappole mortali di massa, non punti di soccorso. Uso doloso degli aiuti come strumento di guerra' ...

Attacco israeliano vicino a un centro di aiuti umanitari a Rafah

Da cdt.ch: Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 22 palestinesi. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, citando fonti ...