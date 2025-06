Attacco coordinato ucraino La strategia militare alla vigilia dei negoziati secondo Caruso

Il 1° giugno 2025, l'Ucraina ha sorpreso il mondo con l'operazione “Web”, un attacco militare audace che segna una svolta nella guerra e prepara il terreno per i negoziati di pace a Istanbul. Con questa strategia coordinata, Kiev non solo ha dimostrato forza, ma ha anche alzato la posta in gioco, evidenziando come ogni fase della diplomazia sia influenzata dall'azione sul campo. Riuscirà questo colpo a cambiare le sorti del conflitto?

L'1 giugno 2025, mentre il mondo si preparava ad una nuova fase dei colloqui di pace di Istanbul, l'Ucraina ha lanciato una delle operazioni più audaci dall'inizio del conflitto. L'SBU (Servizio di Sicurezza ucraino) ha condotto l'operazione "Web", un attacco coordinato su vasta scala che ha colpito simultaneamente obiettivi strategici russi distribuiti su migliaia di chilometri. Un'operazione senza precedenti I droni ucraini hanno raggiunto bersagli nell'estremo nord della Russia, dall'Oblast di Murmansk fino alla Siberia orientale. Oltre 40 bombardieri strategici russi sono stati colpiti, inclusi velivoli di prima linea come i Tu-95 "Bear", i Tu-22M3 "Backfire" e persino un aereo da ricognizione A-50 "Mainstay".

