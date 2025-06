Attacco con droni in Siberia | Ucraina rivendica operazione storica

In un momento di tensione crescente, l'Ucraina rivendica un'operazione storica con attacchi droni in Siberia. Il capo dei servizi di sicurezza, Vasyl Maliuk, celebra un risultato straordinario, frutto di oltre un anno e mezzo di preparazione. Questo evento non solo segna un passo significativo nel conflitto, ma mette in luce anche l'evoluzione delle tecnologie militari. Un'operazione che potrebbe cambiare le sorti della guerra e il panorama geopolitico europeo.

"Il capo dei servizi di sicurezza Vasyl Maliuk ha presentato un rapporto sull'operazione odierna. Un risultato assolutamente brillante. Raggiunto solo dall' Ucraina. Un anno, 6 mesi e 9 giorni dall'inizio della pianificazione all'esecuzione. La nostra operazione a più lungo raggio. Il nostro personale impegnato nella preparazione è stato ritirato in tempo dal territorio russo". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky dopo l' attacco con droni in territorio russo, fino alla Siberia. "L'Ucraina si sta difendendo, e giustamente, per far sentire alla Russia il bisogno di porre fine a questa guerra. La Russia ha iniziato e deve porvi fine". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco con droni in Siberia: Ucraina rivendica operazione storica

