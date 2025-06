Attacco Atalanta | senza Gasp più facile che Lookman resti Ma dalla Premier

Per convincere i nerazzurri servono offerte consistenti. E con il cambio di allenatore lo scenario può mutare.

Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: altra perla del nigeriano che spedisce in Champions la Dea – VIDEO

Ademola Lookman si conferma protagonista indiscusso, realizzando un gol spettacolare che ha sboccato il match tra Atalanta e Roma.

Per convincere i nerazzurri servono offerte consistenti. E con il cambio di allenatore lo scenario può mutare

Riporta gazzetta.it: E i risultati sono stati ottimali per tutte le componenti. L’Atalanta ha ottenuto il quinto pass delle ultime sette stagioni per giocare la Champions e Ademola ha chiuso la stagione con 20 reti (15 in ...

Futuro Atalanta, senza Gasp ma con la nuova mentalità

Scrive calciostyle.it: Visualizzazioni: 83 L’Atalanta si prepara a salutare l’allenatore dei miracoli, Gianpiero Gasperini. Dopo un’era di svolta per il club bergamasco c’è da fare un passo oltre. I successi portati dal tec ...

Qui Dea. Atalanta, senza Retegui è dura. Gasp ragiona su Zaniolo falso nove

msn.com scrive: Senza il centravanti di ruolo l’Atalanta non sta più segnando ... agosti in seguito alla rottura del legamento crociato - l’attacco nerazzurro si è ingolfato. Un solo centro nelle ultime ...