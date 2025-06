Attacchi di droni ucraini distruggono 40 bombardieri strategici russi

Un colpo da maestro per l'Ucraina: 40 bombardieri strategici russi distrutti in una serie di attacchi aerei. Questa operazione, segno di una strategia sempre più audace, non solo segna un punto di svolta nel conflitto, ma riflette anche il crescente utilizzo della tecnologia nei conflitti moderni. Con i droni che diventano protagonisti, la guerra si trasforma in un'arena ad alta tecnologia. Cosa ci riserverà il futuro?

Fino a 40 bombardieri strategici russi sono in fiamme, distrutti o danneggiati, in Russia in attacchi di droni ucraini: un'operazione "su larga scala" ancora in corso, condotta dall' Sbu: lo affermano fonti dello stesso servizio di spionaggio militare ucraino citate dall'agenzia Ukrinform. In questo momento, i Servizi di Sicurezza ucraini stanno conducendo un'operazione speciale su larga scala per distruggere i bombardieri nemici nelle retrovie russe. Attualmente, si sa che più di 40 velivoli sono stati colpiti, inclusi modelli come un A-50, un Tu-95 e un Tu-22 M3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacchi di droni ucraini distruggono 40 bombardieri strategici russi

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili

Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

