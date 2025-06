Attaccata dal pitbull La bimba azzannata all’addome e alle gambe | Ma non rischia la vita

Un drammatico episodio ha scosso Agliana: una bambina è stata aggredita da un pitbull, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza degli animali domestici e la responsabilità dei proprietari, un tema sempre più attuale in Italia. La prontezza dei soccorsi ha salvato la situazione, mostrando l’importanza di una comunità solidale. È ora di riflettere su come convivere in armonia con i nostri amici a quattro zampe!

Agliana (Pistoia), 1 giugno 2025 – «Ringraziamo per l’azione di grande coraggio chi ha prestato i primissimi soccorsi alla bambina e alla nonna ». Sono le parole di gratitudine della comandante della polizia municipale di Agliana, Maria Pignatiello che venerdì, avvertita dal 118, si è recata immediatamente sul posto con la pattuglia. Dalle prime ricostruzioni, la piccola di appena due anni era in giardino con la nonna. Al momento di rientrare in casa sarebbe stata azzannata sulla porta da un pitbull di famiglia, per cause sconosciute. Nonna e nipotina azzannate da un pitbull: la piccola operata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attaccata dal pitbull. La bimba azzannata all’addome e alle gambe: “Ma non rischia la vita”

