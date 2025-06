Atletica Larissa Iapichino è strepitosa nel lungo | fa la misura di 7 06

Larissa Iapichino stupisce tutti: con un salto da 7.06 metri, l'atleta delle Fiamme Oro segna un nuovo record personale e il miglior risultato mondiale dell’anno all’aperto! Questo traguardo non solo segna una svolta nella sua carriera, ma si inserisce in un trend di eccellenza nell'atletica italiana, sempre più protagonista nelle competizioni internazionali. Un momento che promette emozioni e aspettative per il futuro!

Palermo – Uno strepitoso salto quello di Larissa Iapichino nella gara di Palermo, nella giornata di ieri 31 maggio. L’Azzurra delle Fiamme Oro ha registrato la misura di 7.06 e va oltre gli stessi sette metri, per la prima volta in carriera. E’ il miglior risultato mondiale di stagione all’aperto. Foto Michele Amato (da Federazione Italiana Atletica LeggeraFacebook) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche Comincia da Palermo la stagione all'aperto di Larissa Iapichino: primi salti allo stadio delle Palme - La stagione all'aperto di Larissa Iapichino inizia a Palermo, dove la campionessa europea indoor del salto in lungo si prepara a calcare la pedana dello stadio delle Palme 'Vito Schifani'.

