Atletica | Iapichino vola nel lungo prima volta in carriera oltre i 7 metri a Palermo

Larissa Iapichino segna un traguardo storico nel salto in lungo: 7,06 metri a Palermo, un'impresa che la unisce alla leggenda della madre, Fiona May. Questo balzo non è solo un successo personale, ma un riflesso di un movimento sportivo italiano in crescita, dove le nuove generazioni brillano sotto i riflettori. Un momento che ci ricorda quanto il talento e la determinazione possano spingere oltre i limiti!

Per la prima volta in carriera Larissa Iapichino supera i sette metri, barriera dell'eccellenza nel salto in lungo femminile, un'impresa fin qui riuscita soltanto a mamma Fiona May nella storia azzurra. Larissa decolla a 7,06 sulla pedana di Palermo al debutto stagionale all'aperto e dopo oltre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Atletica: Iapichino vola nel lungo, prima volta in carriera oltre i 7 metri a Palermo

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Sulle orme di mamma Fiona May, Iapichino supera la barriera dei 7 metri nel salto in lungo

Larissa Iapichino ha scritto una pagina di storia sportiva, volando a 7,06 metri nel salto in lungo e infrangendo la barriera dei sette metri.

Cerca Video su questo argomento: Atletica Iapichino Vola Lungo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Iapichino vola: 7,06 nel lungo a Palermo!; Atletica, Iapichino vola oltre i 7 metri per la prima volta in carriera a Palermo; Iapichino boom! A Palermo salta 7,06, seconda solo a mamma Fiona. Furlani a 8,31; Il super-salto di Larissa Iapichino che vola a 7,06. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Atletica, Larissa Iapichino come mamma Fiona: a Palermo vola oltre i 7 metri

Secondo rainews.it: Per la prima volta in carriera Larissa Iapichino supera i sette metri, la barriera dell'eccellenza nel salto in lungo femminile, un'impresa fin qui riuscita soltanto a mamma Fiona May nella storia azz ...

Il super-salto di Larissa Iapichino che "vola" a 7,06

Come scrive msn.com: Larissa Iapichino ha scritto una nuova pagina nella storia dell’atletica italiana: per la prima volta in carriera ha superato la barriera dei sette metri nel salto in lungo, un’impresa finora riuscita ...

Iapichino vola a 7,06 metri, a 5 cm dal record della mamma Fiona May

Riporta msn.com: Il muro è infranto: per la prima volta in carriera Larissa Iapichino supera i sette metri, la barriera dell'eccellenza nel salto in lungo femminile, un'impresa fin qui riuscita soltanto a mamma Fiona ...