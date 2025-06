atletica desalu vince anche a dresda sui 200 avvicinando il personale simonelli non brilla a philadelphia

Fausto Desalu continua a brillare nel panorama dell’atletica, conquistando la vittoria a Dresda nei 200 metri e avvicinandosi al suo personale. Dopo il successo alle World Relays in Cina, l'atleta di Casalmaggiore dimostra che la stagione è solo all’inizio e le sue ambizioni sono alte. Mentre Simonelli fatica a Philadelphia, Desalu si afferma come simbolo di resilienza e talento nel crescente movimento atletico italiano. Chi sarà il prossimo a seguire il suo esempio?

Fausto Desalu si conferma competitivo in questo avvio di stagione e ottiene la seconda vittoria consecutiva all’estero nei 200 metri, dopo aver fatto parte alle World Relays in Cina del quartetto azzurro che ha raggiunto la qualificazione per i Mondiali di Tokyo nella 4×100. Il 31enne di Casalmaggiore si è imposto quest’oggi a Dresda con un buon 20.21 (vento -0.9 ms), a una settimana dal successo di domenica scorsa a Bruxelles con 20.27 (-1.4 ms in quel caso). Il Campione Olimpico della staffetta veloce a Tokyo 2021 ha dominato la gara odierna valevole per il meeting Silver del Continental Tour, rifilando mezzo secondo al tedesco Joshua Hartmann che ha chiuso in piazza d’onore dopo le qualifiche per falsa partenza al ceco Ondrej Macik e allo spagnolo Juan Carlos Castillo. 🔗 Leggi su Oasport.it