Atlante Grosseto sfiora la promozione in A2 Elite | sconfitta 6-4 contro Mgm 2000

L'Atlante Grosseto si ferma a un passo dalla gloria, sfiorando la promozione in A2 Elite di calcio a 5. La sconfitta per 6-4 contro l'MGM 2000 lascia un retrogusto amaro, ma evidenzia la straordinaria crescita del team grossetano, simbolo di una passione calcistica in fermento. In un contesto di rinnovato interesse per il futsal, l'Atlante ha dimostrato che il sogno è più vicino che mai. La prossima stagione

Si è fermata ad un passo dalla storia la corsa dell’ Atlante Grosseto verso la serie A2 Elite di calcio a 5. La formazione grossetana ieri a Cesena ha perso 6-4 lo spareggio finale dei playoff di A2. L’ Mgm 2000 stacca il pass per la serie A2 Élite, superando la formazione di Torre e Olanda. Partono forte i lombardi che vanno sul 3-0, colpa di un approccio alla partita sbagliato e probabilmente per qualche errore tattico. L’Mgm invece si è presentato in campo al top della condizione sia fisica che mentale partendo a razzo e mettendo subito pressione ai grossetani. L’Atlante che ci ha messo un po’ a riorganizzare le idee, ma poi Toni Jodas, Galletti e Telesca firmano la rimonta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atlante Grosseto sfiora la promozione in A2 Elite: sconfitta 6-4 contro Mgm 2000

Argomenti simili trattati di recente

Atlante Grosseto in trasferta contro il Russi per la finale playoff di A2

L'Atlante Grosseto è pronto a scendere in campo per la finalissima playoff di A2 di calcio a 5. Dopo aver conquistato una vittoria per 3-1 nell'andata contro il Russi, i grossetani cercano di difendere il vantaggio nel match di ritorno, in programma oggi alle 17.

Cerca Video su questo argomento: Atlante Grosseto Sfiora Promozione Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

MGM 2000, storica promozione in A2 Elite: Atlante Grosseto battuto 6-4 dopo una sfida palpitante. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Atlante Grosseto sfiora la promozione in A2 Elite: sconfitta 6-4 contro Mgm 2000

Riporta sport.quotidiano.net: L'Atlante Grosseto perde 6-4 contro Mgm 2000 nei playoff A2 di calcio a 5, sfiorando la promozione in serie A2 Elite.

Calcio a 5 – L’Atlante Grosseto per la storia e la serie A2 elite contro MGM 2000 su Sky

Secondo grossetosport.com: Grosseto – Appuntamento con la storia per l’Atlante Grosseto che si gioca la finale per la Serie A2 Èlite contro la blasonata MGM 2000 di Morbegno. Sulla carta i favori sono dalla parte della squadra ...

Atlante Grosseto sfida MGM 2000 Morbegno nella finale playoff A2 di calcio a 5

msn.com scrive: Al Carisport di Cesena alle 14 (in esclusiva su SkySport) i grossetani scendono in campo per la finale dei playoff di A2. Avversario l’ Mgm 2000 Morbegno: partita da dentro o fuori. Chi vince sale in ...