Atesh sabota ferrovia a Donetsk | logistica russa interrotta

Il gruppo Atesh ha colpito al cuore della logistica russa in Ucraina, sabotando una ferrovia nell'Oblast di Donetsk. Questo atto di resistenza dimostra come il conflitto stia evolvendo, con i partigiani filo-ucraini che giocano un ruolo sempre più attivo nelle operazioni. Una strategia che non solo ostacola le forniture russe, ma accende i riflettori su un panorama di guerriglia e determinazione. Chi vincerà questa battaglia invisibile?

Il gruppo Atesh ha sabotato una ferrovia nell' Oblast di Donetsk, nell' Ucraina occupata dai russi, interrompendo la logistica russa. Lo ha affermato il gruppo - come riporta il The Kyiv Independent - in un post su Telegram. I partigiani filo-ucraini 'hanno distrutto una cabina di derivazione sulla nuova linea ferroviaria Volnovakha-Mariupol, recentemente costruita dalle forze di occupazione e di conseguenza il traffico ferroviario è stato interrotto. Secondo quanto riferito da Atesh, la ferrovia viene utilizzata dalle forze armate russe per trasportare carburante, equipaggiamento e munizioni direttamente in prima linea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Atesh sabota ferrovia a Donetsk: logistica russa interrotta

