Atalanta ultimo saluto a Gasperini | Non potremo mai ringraziare abbastanza

Un'era si chiude in casa Atalanta: Gian Piero Gasperini saluta i suoi tifosi con una lettera carica di emozione. Dopo nove anni di successi e crescita, il tecnico ha trasformato i nerazzurri in una delle squadre più temute d'Europa. Questo addio segna non solo la fine di un capitolo, ma l’inizio di una nuova sfida per il club. Riflessioni che ci portano a chiedere: chi sarà il prossimo a scrivere la storia dell’Atalanta?

I nerazzurri dicono addio al tecnico piemontese: commosso messaggio di ringraziamento L’ Atalanta saluta ufficialmente Gian Piero Gasperini. Il tecnico, attraverso una lettera, ha inviato una lettera aperta ai tifosi per quella che è stata la sua esperienza. Nove anni indimenticabili che hanno rappresentato una svolta nella storia dell’Atalanta. L’Atalanta saluta Gasperini: il messaggio del club (Lapresse) – calciomercato.it Sotto la guida del tecnico di Grugliasco i nerazzurri sono riusciti a qualificarsi per la prima volta a conquistare il pass per partecipare alla Champions League, a conquistare un’Europa League, a sfiorare piĂą volte la Coppa Italia e addirittura anche una semifinale di Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Atalanta, ultimo saluto a Gasperini: “Non potremo mai ringraziare abbastanza”

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto.

