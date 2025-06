Atalanta a un passo dal rinnovo con Mario Pasalic | è pronto a firmare fino al 2027

L'Atalanta è pronta a blindare il suo gioiello, Mario Pasalic, con un rinnovo fino al 2027. Questo accordo segna non solo un traguardo personale per il centrocampista croato, ma dimostra anche la volontà del club di costruire un futuro solido e competitivo in Serie A. In un calcio sempre più dominato da cambiamenti rapidi, mantenere i propri talenti diventa fondamentale. Pasalic riporta in campo stabilità, una risorsa preziosa nel mondo frenetico del pallone!

L’ Atalanta è ad un passo dal rinnovo con Mario Pasalic. Il 30enne centrocampista croato, che a fine mese sarebbe andato in scadenza contrattuale e sarebbe stato svincolato a parametro zero, si prepara a firmare un rinnovo fino al 2027 con opzione per il club fino al 2028, con adeguamento dell’ingaggio annuale intorno ai due milioni. Arrivato a Bergamo nel luglio 2018, in prestito annuale dal Chelsea (che lo aveva messo sotto contratto nel 2014 e non gli ha mai dato un’occasione in maglia blu) dopo quattro anni in prestito tra gli spagnoli dell’ Elche, i francesi del Monaco, il Milan (con 5 gol) e i russi dello Spartak Mosca, prestito poi rinnovato anche per la stagione successiva, è stato riscattato nell’estate 2020 dai Blues a soli 15 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta a un passo dal rinnovo con Mario Pasalic: è pronto a firmare fino al 2027

