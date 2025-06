Assoluti Marras e Colnago fanno sognare l’Evolution | doppietta Coppia-Gruppo

Domenica 1° giugno, la ginnastica aerobica ha brillato a Gorle, con il club locale che ha trionfato in grande stile. Elisa e Andrea hanno conquistato il loro quarto titolo consecutivo nel duo misto, mentre il team ha vinto il terzo titolo nazionale. Un successo che non solo celebra il talento dei giovani atleti, ma si inserisce in un contesto di crescente passione per le discipline di squadra in Italia. Un esempio da seguire!

GINNASTICA AEROBICA. Domenica 1° giugno a Gorle il club di casa festeggia due titoli nel Campionato nazionale: Elisa e Andrea conquistano il 4° titolo di fila nel duo misto e il terzo nel team. Ok anche la Ghisalbese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Assoluti, Marras e Colnago fanno sognare l’Evolution: doppietta Coppia-Gruppo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Assoluti, Marras e Colnago fanno sognare l’Evolution: doppietta Coppia-Gruppo; Gorle - La sfida dei Campionati Italiani Assoluti assegnerà i titoli 2025 della Ginnastica Aerobica; Gorle capitale dell’aerobica: Bergamo sogna al Campionato nazionale assoluto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Assoluti, Marras e Colnago fanno sognare l’Evolution: doppietta Coppia-Gruppo

Secondo ecodibergamo.it: GINNASTICA AEROBICA. Domenica 1° giugno a Gorle il club di casa festeggia due titoli nel Campionato nazionale: Elisa e Andrea conquistano il 4° titolo di fila nel duo misto e il terzo nel team. Ok ...