Assiste su Tik Tok all' aggressione di una donna e chiama la polizia

Un gesto coraggioso che dimostra il potere dei social media nel combattere la violenza. A Galatone, un giovane ha assistito in diretta su TikTok all’aggressione di una donna e ha subito allertato le autorità, evitando il peggio. Questo episodio sottolinea l'importanza di essere testimoni attivi contro le ingiustizie e come le nuove tecnologie possano diventare alleate nella lotta per la sicurezza e i diritti civili. È tempo di unirci!

Assiste su Tik Tok ad una aggressione nei confronti di una donna sua conoscente, allerta la polizia e fa evitate il peggio. E’ accaduto a Galatone dove ieri sera sul numero di emergenza del 112 è arrivata la telefonata di un cittadino che segnalava di aver assistito ad una diretta sulla piattaforma social in cui si vedeva una donna riconosciuta come una sua cliente, vittima di un’aggressione da. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assiste su Tik Tok all'aggressione di una donna e chiama la polizia

