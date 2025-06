Assente per malattia ma senza avvisare? Rischi il licenziamento

Assente per malattia? Attenzione! Non avvisare il datore di lavoro può costarti caro. Nel contesto di un mercato del lavoro in continua evoluzione, la comunicazione tempestiva è fondamentale. Un piccolo errore, come dimenticare un certificato medico, può mettere a rischio il tuo impiego. Ricorda: trasparenza e responsabilità sono le chiavi per costruire un rapporto lavorativo solido e duraturo. Non lasciare nulla al caso!

In un solido rapporto di lavoro il dipendente svolge con tempestività e diligenza le mansioni di cui al suo contratto, e con la stessa prontezza ricorda di dare al proprio capo tutte le comunicazioni utili alla buona organizzazione e alla produttività aziendale. Questo vale anche per l' obbligo di certificato medico che, se non convalidato in tempo, rischia di far perdere il posto. Lo ha spiegato la Cassazione con una decisione dello scorso 22 maggio: il lavoratore che non si attiva puntualmente, comunicando la sua assenza dall'ufficio per motivi di salute, può essere licenziato per questa negligenza.

