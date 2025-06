Assemblea e Direttivo UPI Veneto | approvati consuntivo 2024 e previsione 2025

Ieri, 31 maggio, si è tenuta un'importante Assemblea generale dell'UPI Veneto a Treviso, dove è stato approvato all'unanimità il Conto Consuntivo 2024 e il Bilancio di Previsione 2025. Un passo fondamentale per garantire una gestione finanziaria solida in un periodo di sfide economiche crescenti. Con la presenza del presidente Stefano Marcon, emerge un messaggio chiaro: l'unità e la progettualità sono essenziali per il futuro delle province venete.

Si è svolta ieri 31 maggio nella sede della Provincia di Treviso l'Assemblea generale UPI Veneto per l'approvazione del Conto Consuntivo 2024 e il Bilancio di Previsione 2025, approvati all'unanimità dai Presidenti e dai delegati. Erano presenti oggi Stefano Marcon, presidente UPI Veneto e.

