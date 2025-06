Assemblea del Pd Bevacqua | Adesso si parta con un’azione dirompente sui territori

Durante l'Assemblea regionale del PD, Mimmo Bevacqua ha lasciato un messaggio chiaro: è tempo di azioni audaci sui territori. Con l’elezione di Maria Locanto a presidente, il partito si prepara a rinnovare la sua leadership. In un momento in cui il coinvolgimento locale è più cruciale che mai, la proposta di una candidatura unica come quella di Nicola Irto invita a riflettere su unità e strategia. Sarà una sfida decisiva!

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, intervenendo ieri durante l’Assemblea regionale del partito, oltre ad augurare buon lavoro a Maria Locanto eletta presidente e ai componenti della direzione, ha evidenziato come la candidatura unica di Nicola Irto non sia stato un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Assemblea del Pd, Bevacqua: "Adesso si parta con un’azione dirompente sui territori"

Cerca Video su questo argomento: Assemblea Pd Bevacqua Adesso Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calabria in emergenza, Bevacqua (Pd): «Salute, lavoro e mobilità non vengono tutelati»; Pd, Irto riconfermato segretario regionale lancia la volata per Lo Moro: «Lamezia deve essere liberata» ·. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bevacqua: "Segnale positivo presenza segretari regionali del centrosinistra all'Assemblea regionale del Pd"

Da reggiotv.it: Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, intervenendo ieri durante l'Assemblea regionale del partito, oltre ad augurare buon lavoro a Maria Locanto eletta presidente e ai component ...

Assemblea Pd, Renzi può correre

Scrive repubblica.it: Poteva non dirlo', 16:50 Renzi: 'Se perdo in prima fila per Bersani', 16:47 Casini: 'Se continuano alleanze con Idv e Sel è la tomba di ogni rapporto', 16:44 Casini: 'Spero Pd faccia chiarezza ...

Assemblea Nazionale del Partito Democratico, la prima della segretaria Schlein: la diretta

Si legge su lastampa.it: L’assemblea ... Pd ringraziando tra l'altro Roberto Speranza seduto in platea. «Io da sola non basto. Non ho mai creduta in un uomo solo la comando, né in una donna sola al comando. Adesso ...