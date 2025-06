Assegnazioni provvisorie 2025 | precedenza ai docenti con figli sotto i 6 anni

Novità in arrivo per le assegnazioni provvisorie 2025/2026: la precedenza sarà garantita ai docenti con figli sotto i 6 anni, un passo significativo verso il supporto alle famiglie nel mondo dell'istruzione. Questo provvedimento non solo riconosce le esigenze dei genitori insegnanti, ma riflette anche una crescente attenzione al bilanciamento tra vita lavorativa e privata. Un modo per rendere la scuola più inclusiva e umana!

Nel quadro delle assegnazioni provvisorie 20252026, sarà confermata la precedenza per i docenti con figli piccoli, riconosciuta sia per i movimenti provinciali che interprovinciali. Il diritto è valido anche nei confronti di candidati con punteggio più alto, e si estende, in forma ridotta, anche a genitori con figli tra 6 e 12 anni Precedenza assoluta . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

