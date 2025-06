Assalto al bancomat della Bpm di Orta Nova | furto con esplosivo danni ingenti

Un'esplosione nella notte ha scosso Orta Nova: il bancomat della BPM è stato assaltato con esplosivo, causando danni ingenti. Questo furto, perpetrato con la temuta tecnica della marmotta, mette in luce un aumento preoccupante della criminalità organizzata in Italia. Un dato interessante? La sicurezza dei bancomat sta diventando un tema cruciale per le banche e i cittadini. Riusciranno le istituzioni a garantire protezione e tranquillità?

Esplosione nella notte del 1° giugno a Orta Nova. Intorno alle 4.45, in Piazza Pietro Nenni, è stato assaltato il bancomat della Banco Popolare di Milano, Bpm con la tecnica della marmotta. L'esplosivo ha provocato danni ingenti allo sportello dell'istituto di credito ma è ancora da stabilire se.

