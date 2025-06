Assalto ai rosé negli Hamptons | i paperoni Usa fanno incetta di vino

Negli Hamptons, il mercato del rosé è in piena fibrillazione! I paperoni americani si contendono le bottiglie di vino estivo per eccellenza, mentre i timori per la guerra dei dazi – ora sospesa – continuano a far tremare gli investitori. Questo trend non è solo una questione di gusto, ma un segnale di come l’alta società si prepari a fronteggiare potenziali incertezze economiche. Chi avrà la meglio nella battaglia del vino?

La guerra dei dazi scatenata da Trump, al momento congelata dalla corte federale, continua ad allarmare tutti, inclusi i ricchi newyorkesi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Assalto ai rosé negli Hamptons: i paperoni Usa fanno incetta di vino