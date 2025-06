Aspettiamo solo la fine della scuola

La stagione balneare è già in corsa, ma a Palombina i bagnini sono in affanno. Matteo Zannini rivela che la metà dei posti disponibili è ancora vuota. Questo non solo impatta sul servizio, ma riflette un trend più ampio: il settore turistico fatica a riprendersi completamente. Con l'arrivo dell'estate, sarà interessante vedere come i gestori si adatteranno a questa sfida. I bagnini hanno bisogno di supporto per garantire un'estate sicura e divertente!

Matteo Zannini scende dal suo trespolo per spiegare la situazione bagnini. C’è poca gente, ma a Palombina c’è sempre da fare: "Abbiamo iniziato la stagione un po’ prima, il numero attualmente è ridotto, ci sono circa la metà dei bagnini che ci dovrebbero essere a stagione piena. Questo ha creato un po’ di problematiche, la maggior parte dei bagnini viene dalle scuole e finché non sono finite c’è un po’ di carenza di personale. Ma da giugno, con la stagione che entra nel vivo, avremo il numero giusto di bagnini. Comunque c’è un’ottima organizzazione, sono state riconfermate le squadre dell’anno scorso, noi facciamo capo a Roberto Goffredi che organizza Palombina, Falconara e Ancona, Portonovo invece è gestito in maniera differente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Aspettiamo solo la fine della scuola"

