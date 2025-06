Asili nido e scuole dell' infanzia aperte le iscrizioni fuori termine

Grande novità per le famiglie veronesi: da oggi, 1 giugno, fino al 31 ottobre 2025, le iscrizioni agli asili nido e alle scuole dell'infanzia si aprono anche fuori termine! Questo è un passo significativo verso una maggiore flessibilità e inclusività nel sistema educativo. Scopri come questo approccio può rispondere alle nuove esigenze delle famiglie moderne e garantire un futuro migliore per i più piccoli. Non perdere l’occasione di assicurare un posto per il tuo bambino!

Da oggi, 1 giugno, al 31 ottobre 2025 è possibile fare domanda fuori termine per le iscrizioni agli asili nido e alle scuole dell'infanzia del Comune di Verona per l’anno scolastico 202526. La presentazione della domanda si può effettuare esclusivamente online sul sito del Comune di Verona. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Asili nido e scuole dell'infanzia, aperte le iscrizioni fuori termine

Leggi anche Asili nido, il Comune approva le graduatorie: raddoppiano i posti nelle strutture convenzionate - Il comune ha approvato le graduatorie per gli asili nido, raddoppiando i posti nelle strutture convenzionate.

