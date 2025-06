Ascopiave acquisisce la quota azionaria di Herabit dalla Provincia

Ascopiave ha appena messo a segno un'importante acquisizione, rilevando il 1,6452% di Herabit S.p.A., potenziando così la sua presenza nel settore delle telecomunicazioni. Questo movimento strategico non solo rafforza il gruppo, ma si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione e innovazione tecnologica. La competizione nel mercato ICT continua a crescere: chi riuscirà a innovare di più avrà la meglio. Scopri come questa mossa potrebbe cambiare le regole del gioco!

Il Gruppo Ascopiave ha perfezionato l'atto di acquisizione dalla Provincia di Treviso del 1,6452% del capitale sociale della società, già partecipata, Herabit S.p.A., ex Acantho S.p.A., attiva nel settore delle telecomunicazioni e dell'information and communication technology.

