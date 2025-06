Ascolti TV sabato 31 maggio | Tv8 trionfa con la finale di Champions League PSG-Inter battuti Rai 1 e Canale 5

Sabato 31 maggio 2025 è stato un giorno da ricordare per gli amanti del calcio e della televisione. Tv8 ha conquistato il primato con oltre 6,4 milioni di spettatori sintonizzati sulla finale di Champions League tra PSG e Inter, lasciando Rai1 e Canale 5 ben lontani, sotto il 10% di share. Un chiaro segnale di come il calcio continui a essere un fenomeno che unisce generazioni, attirando l'attenzione di milioni di tifosi. Non è solo sport, è passione

Tv8 domina gli ascolti di sabato 31 maggio 2025 con oltre 6,4 milioni di spettatori per la finale di Champions League tra PSG e Inter. Rai1 e Canale5 si fermano sotto il 10% di share. La serata televisiva di sabato 31 maggio 2025 è stata dominata da Tv8, che ha conquistato il pubblico con la finale di Champions League tra PSG e Inter. Lo scontro calcistico ha polverizzato ogni concorrenza, raggiungendo numeri da capogiro per la rete. Gli altri canali si sono dovuti accontentare di risultati modesti. Ecco tutti i dati d'ascolto nel dettaglio. il calcio batte tutti In una serata dominata dalla passione sportiva, la Champions League si è confermata ancora una volta evento televisivo capace di catalizzare l'interesse nazionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ascolti TV sabato 31 maggio: Tv8 trionfa con la finale di Champions League PSG-Inter, battuti Rai 1 e Canale 5

