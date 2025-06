Ascolti tv sabato 31 maggio | La gemma della nostra vita Andrea Bocelli 30

Sabato 31 maggio 2025 è stato un vero trionfo per la musica e le emozioni in TV! Su Rai 1, "La gemma della nostra vita" ha conquistato il pubblico, mentre su Canale 5 il concerto "Andrea Bocelli 30: The Celebration" ha fatto sognare milioni di telespettatori. Questo riflette un crescente amore per eventi musicali in televisione, dove la nostalgia incontra l’arte. Un perfetto connubio per riscoprire emozioni senza tempo!

Ascolti tv sabato 31 maggio 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 31 maggio 2025? Su Rai 1 è andato in onda La gemma della nostra vita. Su Rai 2 Inganno dal passato. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 Sabrina. Su Canale 5 Andrea Bocelli 30: The celebration. Su Italia 1 Heidi. Su Tv8 la finale di Champions League PSG-Inter. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 31 maggio 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 31 maggio 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv sabato 31 maggio: La gemma della nostra vita, Andrea Bocelli 30

