Ascolti tv del 31 maggio Andrea Bocelli contro il palinsesto della Rai

Sabato 31 maggio ha visto un confronto avvincente nei palinsesti, con Andrea Bocelli che ha brillato su Canale5 nel concerto "30 – The Celebration". Un evento che non solo celebra tre decenni di musica, ma si inserisce in un trend crescente di omaggio alla cultura italiana. L'arte e la musica, infatti, continuano ad attrarre il pubblico, dimostrando che il legame emotivo con i grandi artisti è sempre più forte. Chi ha scelto Bocelli ha fatto un viaggio nel cuore della bellezza.

Un palinsesto piuttosto variegato quello di sabato 31 maggio, tra film di vario genere, programmi di intrattenimento e il concerto di Andrea Bocelli. Canale5 ha infatti trasmesso Andrea Bocelli 30 – The celebration, per celebrare i 30 anni di carriera del celebre tenore italiano, con la partecipazione di amici e colleghi. Su Rai1 è invece andato in onda il film La gemma della nostra vita, mentre su Rai2 era in programma il thriller Inganno dal passato. Come ogni sabato sera Rai3 ha proposto il programma condotto da Mario Tozzi Sapiens – Un solo pianeta, mentre su Rete4 andava in onda Sabrina, film cult con Audrey Hepburn e William Holden.

