ASCOLTI TV 31 MAGGIO 2025 | LA DISFATTA DELL’INTER 351% LA GEMMA DELLA NOSTRA VITA BOCELLI IL GIRO D’ITALIA

Il 31 maggio 2025 è stata una data da dimenticare per i tifosi dell'Inter, sconfitti nella finale di Champions League dal Paris Saint Germain. Ma non è solo calcio: la televisione italiana ha catturato l'attenzione con eventi straordinari, come "La gemma della nostra vita" di Bocelli e il Giro d’Italia. I numeri parlano chiaro: il potere emotivo dello sport e dell'arte continua a dominare il piccolo schermo, unendo generazioni con storie indimenticabili.

ASCOLTI TV 31 MAGGIO 2025 • Sabato •. Gli ascolti tv di sabato 31 maggio 2025 con la finale di Champions League Paris Saint Germain-Inter. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Settegiorni Parlamento – x Tg1 – x Uno Mattina in Famiglia – x + x Buongiorno Benessere – x Linea Verde Tradizioni + Linea Verde Discovery – x + x Linea Verde Italia – x Tg1 – x Le Stagioni dell’Amore – x Passaggio a Nord Ovest – x A Sua Immagine – x + x Viva i Bambini + Sabato in Diretta – x + x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x Affari Tuoi – 3949 21.60 La Gemma della Nostra Vita – x La Gemma della Nostra Vita – x Il Bodyguard e La Principessa – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x X-Style – x I Viaggi del Cuore – x Super Partes – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Tradimento – x Verissimo: Le Storie – x Verissimo: Le Storie – x Il Weekend di Caduta Libera – x Il Weekend di Caduta Libera – x Tg5 – x Striscia La Notizia – x Andrea Bocelli 30: The Celebration – 1286 8. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 31 MAGGIO 2025: LA DISFATTA DELL’INTER (35,1%), LA GEMMA DELLA NOSTRA VITA, BOCELLI, IL GIRO D’ITALIA

