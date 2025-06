’Arte & Musica nelle chiese della Superba’ parla tutto in spagnolo

Martedì, alle 21, il Museo Diocesano di Genova ospiterà un evento imperdibile: il mezzosoprano Leticia Vergara e l'organista Ana Bélen García Pérez chiuderanno in bellezza il IV Festival organistico internazionale 'Arte & Musica nelle chiese della Superba'. In un periodo in cui la musica dal vivo sta vivendo una rinascita, questo concerto rappresenta un'opportunità unica per riscoprire la magia dell'arte sacra. Non perdertelo!

Con protagonisti il mezzosoprano Leticia Vergara e l’organista Ana Bélen García Pérez, si terrà martedì, alle 21, al Museo Diocesano di via Tommaso Reggio, il quarto e ultimo appuntamento del IV Festival organistico internazionale di Genova ‘Arte & Musica nelle chiese della Superba’. I primi concerti con la musicista tedesca Elke Voleker, Ilaria Centorrino e Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, hanno fatto registrare il tutto esaurito, come tutti gli altri concerti delle tre precedenti stagioni. Un risultato rilevante che dimostra l’attenzione viva del pubblico verso la sonorità potente e affascinante degli organi, veri gioielli di cui la città è ricca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Arte & Musica nelle chiese della Superba’ parla tutto in spagnolo

