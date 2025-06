Arte in mostra | uno splendido successo per due a San Pietro in Atrio

L’arte è un viaggio che ci invita a riflettere e sognare. La mostra "DUE" a San Pietro in Atrio ha offerto un'esperienza unica, dove visioni affini e contrastanti si sono intrecciate come binari in movimento. Non perdere l'occasione di immergerti in questo dialogo artistico prima che chiuda le porte: oggi e domani sono gli ultimi giorni per vivere questa magia. La creatività merita sempre un ultimo sguardo!

Chi scrive, aveva immaginato questo viaggio a bordo di un treno metropolitano che si muoveva sullo stesso binario in direzioni opposte offrendo visioni che si affiancavano e si contrapponevano. Ora che siamo arrivati alla fine - oggi e domani ultimi giorni per visitare la mostra DUE a San Pietro. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Arte in mostra: uno splendido successo per due a San Pietro in Atrio

Arte, gli anni '60 in mostra alle Gallerie d'Italia a Milano

Scopri l'arte degli anni '60 in mostra alle Gallerie d'Italia di Milano, dove Intesa Sanpaolo presenta una selezione di oltre 60 opere da collezione.

