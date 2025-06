Arte in festa L’ingresso al museo è libero

Scopri l'arte umbra in modo unico e gratuito! Oggi e domani, i musei e le aree archeologiche statali aprono le porte a tutti. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella cultura e celebrare la bellezza del nostro patrimonio, proprio in coincidenza con la Festa della Repubblica. Non lasciarti sfuggire l'occasione di esplorare meraviglie artistiche e storiche: ogni visita è un viaggio nel tempo che arricchisce l’anima!

Due giornate di festa per l’ arte umbra. Oggi, come prima domenica del mese, e domani, in occasione della Festa della Repubblica, il Ministero della Cultura ha infatti stabilito l’apertura straordinaria e l’ingresso libero per tutti i musei e le aree archeologiche statali. Per l’occasione la Direzione regionale Musei dell’Umbria offre anche visite guidate e iniziative speciali per scoprire (gratis) la bellezza dei musei e dei luoghi storici del Cuore Verde. Ideale punto d’avvio è la Galleria Nazionale dell’Umbria che oggi e domani, oltre all’ingresso libero, offre ai visitatori due mostre: nella sezione Camera Oscura ha appena aperto i battenti “Gianni Berengo Gardin fotografa lo studio di Morandi“ (foto sotto) con 21 celebri scatti realizzati dal grande fotografo e due prestiti dal Museo Morandi di Bologna), alla Sala Podiani prosegue “Fratello Sole, Sorella Luna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arte in festa L’ingresso al museo è libero

Scopri altri approfondimenti

Bosconero in festa per l'artigianato: cantieri tematici, arte, natura e un tuffo nel passato agricolo

Bosconero si prepara a festeggiare la diciottesima edizione della "Mostra dell'Artigianato", un evento che unisce arte, natura e tradizioni agricole.

Cerca Video su questo argomento: Arte Festa Ingresso Museo Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

2 giugno 2025. Ingresso gratuito al per la Festa della Repubblica; Arte in festa L’ingresso al museo è libero; Musei statali gratis il 2 giugno: tutti i siti aperti per la Festa della Repubblica; Primavera al Museo 2025: dal 29 maggio al 2 giugno un lungo fine settimana ricco di iniziative nei Musei Civici. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Arte in festa L’ingresso al museo è libero

Segnala lanazione.it: Oggi e domani tutti i luoghi della cultura statali restano aperti gratuitamente. Con mostre, visite guidate e iniziative speciali ...

Tracce d’Italia: arte e memoria a Casa Bruschi

Riporta msn.com: La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, in occasione della Fiera Antiquaria e delle ...

Domenica al museo il primo giugno 2025: ingresso gratuito nei principali siti d’arte italiani

Segnala gaeta.it: Domenica 1° giugno 2025 in Italia musei, aree archeologiche e monumenti statali saranno visitabili gratuitamente in città come Roma, Firenze, Napoli, Milano, Torino e Bologna grazie all’iniziativa Dom ...