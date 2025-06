Arte e creatività sfilano nell’ultima sfilata Dior-collezione Cruise 2026 che segna l’addio della direttirice creativa Maria Grazia Chiuri al vertice della maison

La sfilata Dior Cruise 2026 segna un capitolo epocale: l'addio di Maria Grazia Chiuri dopo 9 anni di creatività e innovazione. Nella magica cornice di Villa Torlonia, abbiamo assistito a un viaggio onirico tra ricordi e icone della moda, dimostrando come ogni collezione possa raccontare una storia unica. Un momento imperdibile che anticipa le nuove direzioni della maison, in un’epoca dove il cambiamento è la vera tendenza.

Cala il sipario sui 9 anni al vertice della maison Dior per la stilista Maria Grazia Chiuri. L’addio arriva all’indomani di una sfilata-evento (che si è tenuta a Roma, il 27 Maggio scorso, presso Villa Torlonia) dalle atmosfere oniriche e suggestive. Una collezione-autobiografica con citazioni che rimandano a tutti i pezzi must-have disegnati alla Chiuri durante il suo decennio in casa Dior: abiti impalpabili come nuvole, stoffe dai preziosi ricami artigianali, colori tenui e look dal mood altamente sofisticato e chic ecc. Un vero e proprio spettacolo messo in scena a Villa Torlonia con rimandi a quella “ bella confusione” (tanto cara allo sceneggiatore Ennio Flaiano ed a Federico Fellini) che ha visto “aggirarsi” tra i giardini della storica location romana: identità oniriche, a metà strada tra fantasmi e realtà e vestiti destinati a diventare iconici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it