Arsenale di Venezia diventa cluster conoscenza per sostenibilità e innovazione

L'Arsenale di Venezia si trasforma in un polo d'eccellenza per la sostenibilità e l'innovazione! Oggi, la Biennale della Sostenibilità 2025 ha aperto le porte a un futuro green, puntando su ricerca e formazione. Questo è solo il primo passo verso un cluster di conoscenza che potrebbe rivoluzionare il nostro approccio alla sostenibilità, mettendo Venezia al centro di un trend globale sempre più urgente. Rimanete sintonizzati, il cambiamento è in arrivo!

Oggi, presso la Sala degli Squadratori dell'Arsenale di Venezia, si è svolta la prima conferenza della Biennale della Sostenibilità 2025, organizzata dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (Venice Sustainability Foundation – Vsf). L'evento, intitolato "Ricerca, Formazione, Innovazione. Verso un cluster della Conoscenza a Venezia", ha visto la partecipazione di importanti istituzioni e professionisti impegnati

Fondazione Venezia Capitale mondiale della sostenibilità, Renato Brunetta confermato presidente

La Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità ha concluso oggi il suo primo triennio, confermando Renato Brunetta come presidente.

