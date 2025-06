Arrivate a Kamyanky le ambulanze partite da Avellino con aiuti umanitari per l’Ucraina

Sono arrivate ieri pomeriggio, intorno alle ore 16, le due ambulanze partite da Avellino e dirette a Kamyanky, località nei pressi di Ternopil, in Ucraina. A bordo, carichi di medicinali e beni di prima necessità destinati alla popolazione civile e ai presìdi sanitari della zona. Il convoglio ha.

Alle ore 16 le due ambulanze cariche di medicinali e beni di prima necessità partite da Avellino sono arrivati a Kamyanky, nei pressi di Ternopil, in Ucraina, portando a compimento un'impresa ...