Arrivano i Blues Brothers Il film culto proiettato per il 45esimo compleanno

In occasione del 45esimo anniversario, "I Blues Brothers" torna sul grande schermo, un'esperienza imperdibile per gli appassionati di musica e cinema. Questo film culto non solo celebra il blues, ma diventa anche un simbolo di libertà e ribellione, perfettamente in linea con i trend moderni di autenticità e passione. Unitevi alla festa, cantate a squarciagola e scoprite i segreti di Melville! Non è solo cinema, è un viaggio nell’anima.

Un film di culto per gli amanti della musica e del blues che compie 45 anni ma li porta benissimo. Uno spettacolo in cui uno dei narratori teatrali italiani più amati proverà a guidare, per frammenti, nel magma incandescente del romanzo-mondo di Melville, sfatando qualche falso mito. E poi il karaoke dell'estate per cantare a squarciagola. Sono gli eventi e gli spettacoli con cui comincerà la nuova settimana del Parco Tittoni: il festival di Desio entra sempre più nel vivo e stavolta aprirà i battenti eccezionalmente anche di lunedì, per celebrare il 45esimo anniversario dell'esordio cinematografico di un film di culto, che non smette di entusiasmare le generazioni.

Desio, apertura straordinaria di lunedì al Festival in programma al Parco Tittoni. In settimana anche il Moby Dick raccontato in un monologo e un karaoke speciale.

